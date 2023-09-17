《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、處女座、水瓶座條件非常好卻容易單身，時常容易讓追求者感到頻率不對，而不敢追求，或因為太過獨立，讓自己對於戀愛的需求降低，也不願改變生活現況。

▍摩羯座

摩羯座總是能妥善利用時間，講求效率是他們的信念，認為每天都要不斷進步，並且每件事都要求做到100分，使得摩羯單身機率與日俱增，談戀愛的心思和熱情則不斷遞減。

▍處女座

處女座單身久了，談情說愛的心思就會漸漸變淡，也會在這段時間裡，養成獨處自在、凡事自己來的習慣，想改變生活方式變得越來越不容易，尤其是物質條件無虞的他們，好吃好玩遊天下的自在，會逐漸取代他們對戀愛的需求。

▍水瓶座

水瓶座十分重視自在的生活，若不談戀愛就會去做自己想做的事，當經歷多了自然想得更深遠，會蛻變成博學多聞的大神。即使有心談戀愛，也很少人能跟上他們的心思，頻率不對的桃花就會默默離開。