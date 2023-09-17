中華電憑藉著網路建設維運經驗，持續為國內製造、文創以及醫療等多元產業提供安全、高品質的5G專網服務。臺北流行音樂中心是臺灣北部唯一以流行音樂為主的生活園區，於經濟部中小企業處支持下，本次結合中華電信為其打造5G的企業專網，並藉著中華電信新創5G加速器多年培育創新應用之經驗，引進聯網自主移動式機器人，同時結合新創愛吠的狗娛樂股份有限公司技術整合及產品開發，共創打造AI人工智慧導覽服務，以尖端純熟的AI自然生成語音技術，為蒞臨文化館的參觀民眾帶來嶄新的互動體驗。

透過中華電5G專網所具備高速率、低延遲、大連結之特性，臺北流行音樂中心將自主移動式機器人與個性鮮明活潑的智慧導覽員「AI Amaze 希希」巧妙地結合在一起，成為場館內新穎吸睛的導覽助手。這項服務不僅能夠精準地根據參觀民眾所在位置，提出周詳的導覽資訊，甚至還能引導他們前往售票區、深入瞭解周遭的音樂活動、藝術展覽及美食餐廳等多元內容，以全新科技、智能應用思維打造活潑有趣的互動空間。

中華電積極推廣本土5G設備，更致力於建立多項創新應用。本次與臺北流行音樂中心的智慧導覽服務合作只是其中一例，中華電亦在智慧醫療、智慧交通、智慧製造、AGV/AMR、元宇宙平臺等領域取得實質成果。