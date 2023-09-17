每次只要講到護眼，很多人都會想到要補充葉黃素，但吃法其實大有學問。對此，敏盛綜合醫院副院長江坤俊分享正確服用葉黃素3招，包括飯後才能吃、不要吃過量及連續吃至少4周～3個月以上，才能獲得最佳護眼效果。其中，他說明葉黃素要飯後食用的原因，因為其為脂溶性營養素，若缺少油脂一同消化，會使在人體吸收率大打折扣。

江坤俊在《江P醫件事》提醒補充葉黃素要注意3件事。首先是飯後才能吃，他表示，由於葉黃素屬於脂溶性營養素，若飯前吃，肚子裡缺少食物中的油脂一同消化，吸收率會很差。

其次是葉黃素不要吃過量，江坤俊指出，葉黃素是脂溶性物質，跟水溶性的維生素B、C不同，這些營養素就算補充太多也會被汗、尿排掉，但它卻不行，吃太多會對肝臟造成負擔。

最後是葉黃素要連續吃至少4周～3個月以上才會開始有效，江坤俊表示，因為它必須要從血液裡面進到眼睛黃斑部，所以要累積足夠濃度才有作用，不是今天食用明天就見效。

另外，藥師廖偉呈提到，雖黃斑部葉黃素濃度上升慢，但衰退的也慢，連續食用半年後就算停止補充，血液中葉黃素量已降低至正常，黃斑部中的濃度仍能持續發揮中和藍光的效果，維持約半年左右。

營養師黃楀軒也補充，葉黃素可保護眼睛黃斑部，避免藍光傷害，食物來源可從深綠色蔬菜、橘黃紅色的蔬果、橘黃色的根莖類及蛋黃等獲得。在營養品選擇方面，她表示，游離型或酯化型都是很好的選擇，持續穩定補充才是關鍵。