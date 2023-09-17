35歲男星香蕉（王俊傑）為《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》外景主持人，去年9月與小9歲的女友Timmy求婚成功，如今傳出喜訊了！他昨（16）日舉辦結婚宴，現場的賓客有不少藝人好友紛紛出席送祝福。

香蕉去年9月求婚成功後，於今年3月才開始籌備婚禮和另一半拍婚紗，連拍15個鐘頭才拍完，他看到側拍照後，感覺自己長大了，身上責任更大，自我喊話：「持續往前，做自己與家人的靠山」。而昨16日婚禮夫妻倆更是展現選擇禮服的成果，香蕉則是先以白色西裝亮相，新娘Timmy則是搭配深V禮服，露出「超兇」渾圓相當火辣，儀式中兩人還有不少親吻畫面，送賓客時香蕉則換上墨色西裝展現英挺身型，新娘則是換上TIFFANY藍禮服一起送賓客。

香蕉婚禮現場。（圖/香蕉IG）

孫德榮（左）、陳為民送上祝福。（圖/香蕉IG）

香蕉妻子換造型送客。（圖/香蕉IG）

此外，人緣佳的香蕉，演藝圈好友也前來祝福沈玉琳、孫德榮、陳為民、林雨宣、黃逸祥、顏永烈、許志豪出席送祝福。而許志豪除了去參香蕉的婚禮外，還跟著去提親，他表示「一整場，我哭了三次，特別是他去女方家提親時，誠懇地訴說Timmy對他的重要，接著分別問女方的長輩們，『阿公，可以嗎？』、『爸媽，可以嗎？』這是多麼感人的一刻」。