台中母載2子擦撞倒地 兒子現場猛喊「媽媽加油」

台中市太平區新平路16日上午11時32分發生一起車禍事故。兩輛機車在新平路一段與279巷口不慎發生擦撞，其中一名葉姓女騎士載著兩名孩子，發生碰撞後雙雙倒地，後座2名孩子雖然摔倒後見媽媽倒地不起，不斷在現場大喊「媽媽加油」，幸好雙方都無大礙，目前己方正釐清肇事原因。

根據警方調查，洪姓女子騎乘機車沿新平路往東平路方向行駛，於在案發路口外側停等後，起步要左轉往新平路一段196巷方向行駛，但未注意後方直行之葉姓女子載著2名兒童，雙方當場發生碰撞。

太平警分局獲報後，立即派員前往處理，兩女騎士均無酒精反應。4人送醫後，均無生命危險。洪女左手、左腳擦挫傷。至於葉女則是頭部、身體多處傷。2名兒童僅手腳擦挫傷。

目前警方已調閱監視器還原經過，並將釐清肇事原因。太平分局表示，民眾行車於轉彎或起步時，應注意前後有無來車，另行經路口應減速慢行，以維用路人安全。