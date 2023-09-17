男女交往免不了親密接觸，一名女子表示，男友最近突說每次戴套做愛是瞎忙一場，還說很多男人都這樣覺得，她好奇男生戴套做愛的感受，問「真有這麼無奈嗎？」貼文讓一票網友怒罵，「妳男友為了無套，什麼話都說得出口」，還有人建議她分手。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和男友交往1年，每次做愛都有戴保險套，對方最近突然表示兩人之間隔了一層塑膠套，阻斷親密接觸，「每次都瞎忙一場」，還說每個男人都有這種想法，讓她相當驚訝，「男生戴套做愛的心情是什麼？真的有這麼無奈嗎？」

多數網友看傻眼，轟原PO的男友很不負責任，「如果他說戴套不是真正的做愛，那妳就出去約炮跟他說男伴都有戴套，不算真正的做愛」、「妳男友為了無套，真是什麼話都說得出口」、「他就只是想無套，既然戴套不算，那就都不要做了吧」、「建議分手，這種都是自己不負責任，想無套而已」。

另也有人說戴套並非只是為了避孕，也是避免私密處感染，「好可怕，怎麼會有這種言論，戴套本來就是保護雙方的一個動作，畢竟女性私密處很容易細菌感染，只要發炎一次，後面沒有好好照顧跟保養會反覆發作」。