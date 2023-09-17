好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）曾是職業摔角手，1996年到2004年時聲名大噪，而他當時的口頭禪「If you Smell What The Rock is Cooking!」被粉絲們津津樂道，同時他也被視為史上最偉大摔角手之一，後來他轉戰影視圈拍動作片深受許多觀眾喜愛。近日巨石強森回歸摔角擂台，在台上小試身手，給摔角手西奧裏（Austin Theory）一點顏色瞧瞧。

世界摔角娛樂（WWE）昨天在推特分享巨石強森的出場片段，當他的招牌出場音樂突然在現場響起時，全場歡聲雷動，他登上擂台與另一名摔角手西奧裏互嗆炒熱氣氛，西奧裏狂嘴巨石強森的光頭後，隨即就被巨石強森一記脊背炸彈摔（Spinebuster）撂倒在擂台上，巨石強森之後再使出招牌動作人民肘擊（People's Elbow），結束這次表演秀。

EXCLUSIVE: @PatMcAfeeShow expresses his extreme gratitude for being allowed to have a front row seat for the electrifying return of @TheRock.#SmackDown pic.twitter.com/RCeDcOSfJH — WWE (@WWE) September 16, 2023

雖然只是小試身手，但巨石強森重新站上摔角擂台，已經讓粉絲們相當興奮，直呼他是「GOAT」（greatest of all time，永遠最棒），也希望他能夠真正重新回到摔角場中。

In case you didn’t know, I’m 💯 M.A.N. 💪🏾



Saturday morning working in my office when the two little tornadoes 🌪️ bust in yelling



“DADDY CAN WE BORROW YOU FOR TWO MINUTES!?!”



“Sure, but don’t put anything on my face, I have a zoom meeting in 20 minutes”



“OK DADDY”



Well,… pic.twitter.com/ezE6hEiT3N — Dwayne Johnson (@TheRock) September 14, 2023

事實上，巨石強森從小家境並不優渥，常常居無定所，最後被安排在一名叫布魯諾勞爾（Bruno Lauer）的陌生人家中，布魯諾非但沒有拒絕，反而大方的收留，讓年幼的巨石強森有了遮風避雨的地方。大學畢業後，巨石強森進入摔角界，身上一度僅剩下7塊美金（約197元台幣），布魯諾不忍看他如此落魄，伸出援手讓出屋內空間給巨石強森居住，還把身上的40塊美金（約1130元台幣）給他買車，後來巨石強森在摔角界發揚光大，輾轉進入演藝圈更加順遂，參與的電影票房已破104億美元，身價跟過往完全不同。