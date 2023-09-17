國民黨總統參選人侯友宜於美東時間16日晚間出席於紐澤西舉行的大型僑宴「全美台灣同鄉聯誼會」活動。知名刑事鑑定專家李昌鈺到場支持，另外，紐澤西州聯邦眾議員潘恩（Donald Payne Jr）、州參議員強森（Gordon Johnson）、加州聖蓋博市副市長吳程遠、前僑委會委員長吳英毅、前總統馬英九二姐馬乃西等人也都出席與會，侯友宜提到避戰重要性時，僑胞興奮沸騰。

鑑識專家李昌鈺出席僑宴挺侯友宜 曝「兩人關係」：選會做事的人 @ChinaTimes ​

侯友宜說，他從最基層刑警做起，打擊犯罪，無論槍林彈雨危險，都永遠打前鋒，他將來也會站在前面，為人民擋住子彈，「我願意犧牲，用生命顧台灣」，「當中華民國需要侯友宜，我義無反顧。」

侯友宜說，中華民國海內外所有同胞都要團結一致，要對自己國家充滿信心，同時，兩岸 一定要好好的重新對話交流，不斷回溫，產生更多信任，同樣守護中華文化，我們的祖先來源同樣來自一個地方。他絕對遵循中華民國憲法，遵循兩岸人民關係條例，兩岸之間互不承認主權，互不否認治權，中華民國前途未來由2300萬人決定 ，要提升自我防衛能力，也要不斷溝通下去，這是領導人

該負的責任，領導人責任就是「避戰」，不能引發戰爭。

李昌鈺也現身公開力挺侯友宜，李昌鈺受訪說，他與侯友宜認識已久，「中華民國非常需要一個堅定、有能力的領導人，就是侯友宜」。