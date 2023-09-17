本屆展覽主軸結合政府「六大核心戰略產業」政策，展現國防航太產業「轉型-創新-結盟」三大亮點，串起軍民合作契機，結合產業創新應用範圍，與國際盟友擴大合作。國防館仍是眾所矚目的焦點，以「創新自主、堅實國防」為主題，規畫勤訓精練捍衛領空廊道、無人機裝備、聯合作戰裝備、軍民通用科技展區、國防菁英招募專區等五大展區，首度公開展示銳鳶二型無人機、偵搜戰術輪車、水下滑翔機等54項建軍備戰執行成果，展現台灣國防自主決心。

另外，受到國際情勢影響，近期蓬勃發展的無人載具產業，也是關注焦點，匯集40家產官學研單位的「亞創館」，呈現無人機產業聚落，展示台灣業者優秀技術與最新研發成果。另有多家無人機研發廠商也透過本次展出機會，與國際業者進行交流，其中雷虎科技首度公開展示的「T-400長程無人直升機」和「海鯊號」USV原型艇即受到國際買主關注。而今年國家太空中心籌組的「Taiwan Space台灣太空形象館」聯合超過40家產學研機構，展示衛星元件、衛星系統與載具、地面設備、檢測驗證等多項產品與服務，展現我國低軌道衛星及地面設備的頂尖技術與充沛研發能量，展區內陳展的全台首支混合式火箭，更凸顯出台灣整合產學研單位的亮眼成就。由航太會籌組的航太產業館則匯集了航空製造供應鏈上中下游相關12家業者共同展出，彰顯台灣航太關鍵零組件的自研自製能力，展期間已與多家國際業者和單位洽商合作，台灣國防航太產業的發展潛力無疑受到了國際關注與肯定。