2024總統大選，形成國民黨參選人侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘「四腳督」局面。近期一份在雲林斗南市場進行的街頭民調則顯示，賴清德獲得較高支持度，許多網友看完影片直呼不意外，呼籲雲嘉南高高屏的鄉親要睜大眼睛。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》昨（16）日發布在斗南市場進行的街頭民調影片，結果顯示在四腳督情況下，賴清德拿下25票、民眾黨總統參選人柯文哲12票、國民黨總統參選人侯友宜9票、鴻海創辦人郭台銘4票；若是藍綠白三腳督情況下，選擇郭台銘的4位民眾則都將票投給柯文哲。

支持侯友宜的民眾認為他「比較負責任」、「蠻喜歡他」；支持柯文哲的民眾指出「換人做做看」、「講話有深度」；挺賴清德的民眾則說「有總統的格局」、「有照顧老百姓」、「有政治理念」。

其中有位婦人則坦言希望政黨輪替，讓國家有全新的方向，執政黨讓人民很徬徨，希望在野黨領導者能放下自我，為國家團結一致。

該街訪民調影片PO出後引來許多網友討論，其中有不少人感嘆表示「雲嘉南高高屏的鄉親請睜大您的眼，別再只有藍綠」、「我是斗六人但只能說完全不意外，我舅舅住斗南就深綠，然後家人的親朋好友也是偏綠」、「這場選舉的勝負全看年輕人要自己決定未來還是被老人決定」。