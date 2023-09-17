北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）討論有關加強軍事合作的務實問題。報導並稱兩國關係進入了「嶄新鼎盛期」。

路透社報導，正在俄羅斯訪問的金正恩，昨天在蕭依古的陪同下，參觀俄國可攜帶核彈頭的戰略轟炸機、極音速飛彈和軍艦。

金正恩13日會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），討論了軍事事項、烏克蘭戰爭以及加強雙方合作。

北韓中央通信社指出，金正恩此行正值「朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯關係發展史上，開啟了友誼、團結、合作的嶄新鼎盛期」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

蕭依古稍早對俄羅斯媒體表示，莫斯科正在討論與北韓舉行聯合軍演。

本月稍早，北韓第一艘戰術核攻擊潛艦正式下水。

南韓和美國15日表示，北韓和俄羅斯之間的軍事合作將違反聯合國對北韓的制裁，而兩國結盟勢必付出代價。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120917