聖地牙哥教士去年勇闖國聯冠軍戰（敗給費城人），本季捲土重來卻是一個失敗的球季，甚至5成勝率都難保（71勝78敗），美媒歸咎於主力球星馬恰多（Manny Machado）沒有盡到場內與場外的責任。馬恰多理當成為教士更衣室的領袖，但在球隊連吃敗仗的時候，他反而暗示大家都有責任，未能拿出球隊一哥的擔當。

當地媒體《聖地牙哥聯合論壇報》報導，教士隊欠缺「贏球文化」同時又處在「領導真空」的情況，即使大家都知道馬恰多是更衣室裡的核心人物，一些隊友還認為馬恰多是個自大又難以相處的人。教士2019年掏出10年3億美元簽約馬恰多，他利用脫逃條款在今年重簽，還藉口「蛋價都漲很多」來提高價碼，最後簽了11年3.5億美元續約，包含不可交易條款。

這樣的大球星理所當然是球隊領袖，然而馬恰多「並未展現帶領球隊的意願」，每次內部會議他都扮演著發言力最強的要角，結果他卻是幾位沒有如實遵守球隊計畫的球員之一。馬恰多的運動能力高強，他在場內犯的錯誤主要是態度不佳，例如跑壘散漫遭到對手牽制。

包含馬恰多在內，教士本季表現差強人意的還有波格茲（Xander Bogaerts）、投手達比修有。同時也有成績非常亮眼的索托（Juan Soto）、投手史奈爾（Blake Snell）、穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）。