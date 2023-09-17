警方連日來針對高金的親人及交友圈擴大偵查，要釐清高金開槍前與誰聯繫、是否留下遺言，全案仍須深入調查。（袁庭堯攝）

高雄角頭「高金」14日傍晚在醫院的廁所內舉槍自戕，嚇壞醫護人員，經過手術及2天搶救後，16日深夜宣告不治。據了解，高金扣下板機前，詭異地在廁所內獨自滯留近半小時、與外界斷聯，開槍時更無人聽聞，尋死動機、事發經過仍是謎，警方正深入追查。

高金自戕的消息一傳出，一度造成高雄道上氣氛緊張，當時警方還派人在手術、加護病房外戒備，以防有心人到場滋事。昨深夜高金過世消息一傳出，大批黑道份子又在醫院聚集，新興分局警方不敢大意，再度動員前往戒備。

14日晚間6時許，醫院走廊監視器拍到，高金身穿黑衣，提著一個白色塑膠袋獨自走進廁所。進入後，高金獨自在廁所滯留近半小時，自戕時疑似刻意使用滅音器，導致開槍時幾乎沒有驚動護理人員或來往民眾。接著一名男子走進廁所，發現高金倒臥在廁間、頭部大量溢血昏迷不醒，倉皇跑出呼叫鄰近的護理人員。

醫護人員準備急救時發現，高金早已OHCA一段時間，現場CPR搶救無效後緊急送開刀房。醫師發現子彈貫穿頭顱，開顱取出彈頭後，硬是把高金從鬼門關前拉回。

但子彈對高金的腦部組織傷害太大，加上顱內出血伴隨高壓，2天來昏迷指數僅有3，仰賴機器維生，16日深夜宣告不治，在親友陪伴下、遺體往送殯儀館。

高金2009年時便因為涉入餐廳糾紛槍擊案遭判15年，他的太太當時也因為幫忙轉交、保管槍枝遭判5年。出獄後的他，成為高雄知名的角頭。

據了解，高金疑似長年受家庭因素困擾、備感壓力，事發前他突然行蹤不明，家人沒多久就接到噩耗。

由於高金自戕動機成謎，過程更是不合理，警方連日來針對高金的親人及交友圈擴大偵查，要釐清高金開槍前與誰聯繫、是否留下遺言，全案仍須深入調查。

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