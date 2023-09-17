雞屍遍野、損失慘重。（魏宏昌提供／李京昇苗栗傳真）

山雞死傷慘重。（魏宏昌提供／李京昇苗栗傳真）

防得了石虎卻防不了「牠」 銅鑼150隻山雞一夕慘死 兇手找到了！李京昇翻攝

苗栗縣銅鑼鄉1家放牧土雞蛋場，日前遭到8隻流浪狗入侵追咬雞隻，造成150隻雞死傷慘重，雞場業者魏宏昌心痛求助無門，只能期盼大家不要任意棄養、不要餵食浪犬，導致類似的情況發生。縣長鍾東錦則回應，將舉辦公聽會，研擬自治條例管理流浪貓犬。

對於流浪犬跟流浪貓的管理，我們想要另外自製一套辦法，正在研擬當中近期會召開公聽會。

魏宏昌在銅鑼鄉經營「灣灣與豆仔的小農場」，以友善農場種植印加果、養蜂以及放牧山雞，他2020年曾發現有石虎叼走1、2隻雞，透過拯救台灣石虎爺募資計畫團隊協助圍網防治，也架設攝影機，確定有石虎蹤跡，也認證其友善農場的環境。

但沒想到，圍網防治得了石虎，卻防止不了流浪犬入侵，魏宏昌飼養的400隻山雞，日前遭8隻流浪狗入侵追咬，一夕之間損失150隻山雞，讓親眼目睹的他心痛不已。

魏宏昌17日受訪表示，他的農場有2處山雞場，分別飼養200隻山雞，9月11日早上巡場時，他發現有1隻經常在農場附近遊蕩的流浪狗，跑進來咬破飼料袋，他跟家犬連忙驅趕，並關好雞舍的門，沒想到下午3點半左右，回到雞舍卻發現橫屍遍野。

魏宏昌說，當天下午他在雞舍另一側工作時，就聽聞不停傳來狗叫聲，他趕過去看，就發現8隻狗正在追咬山雞，許多雞當場被咬死、雞屍遍布，或是嚇得一動也不動，讓他看得非常心痛，當下也跟姪子將狗群趕進雞舍關起來，通報警方及動物保護防疫所。

他表示，他去年12月開始飼養400多隻山雞，最近正好是產蛋高峰期，不料卻遭到流浪狗突襲，身為小農都是依靠雞蛋等農產維生，2個禮拜前就在河床發現這群狗群，沒想到農場竟遭遇狗群肆虐。

魏宏昌說，他自己也有養狗，可以認同愛狗的心，但有些人的愛心餵養流浪狗，或是棄養家犬，導致流浪犬問題，實在相當困擾，他只希望不要再有類似情況發生。

動保所人員也在當天晚上捕捉8隻狗，並查無晶片，推斷是無主的遊盪犬。縣長鍾東錦得知農場災情，也親自在魏宏昌臉書留言回應，鍾東錦說，縣府對於遊蕩犬、貓的管理，想要另外自製一套辦法，正在研擬當中。

縣務會議先前曾討論遊蕩犬貓餵養問題，農業部最近將卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮列入執行石虎熱區遊蕩犬移置範圍，但禁止餵養遊蕩犬等仍存在歧見，公聽會將蒐集意見研擬自治條例。

鍾東錦也曾經透過臉書表示，浪犬生活圈與石虎重疊的事情也時有所聞，甚至有人擔心居民的安危會否受到影響，石虎保育更是苗縣環境政策中的重中之重，兩者之間如何取得平衡，讓所有關心這個議題的人傷透腦筋。

因此他也立即要求相關局處，召集石虎保育專家、動保團體、以及生態保育學者等，擇期與會協商，就地方自治法的大框架下，為浪浪、為石虎、也為居民生活安全，研擬出一套合宜的法規，用以保護每個生命個體，都能安心的生活在自己的家。