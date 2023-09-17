前中國銀監會主席尚福林16日在中國國際金融30人論壇會議上表示，中國金融開放主要面臨三個方面的挑戰：地緣政治風險對全球金融穩定構成威脅、全球金融週期呈下行態勢，以及國際金融治理體系面臨挑戰。他也指出，要加強區域內跨境金融合作，提升人民幣的國際地位。

《上海證券報》報導，尚福林表示，面對複雜嚴峻的外部環境，經濟金融全球化在短期內遭受了一定衝擊。但對外開放是中國的基本國策，因此要進一步對標國際最佳的實踐和規則，穩妥有序地推進制度型金融業雙向開放，更好地與國際市場接軌，更好地利用國際和國內兩大市場，充分發揮兩種資源的優勢，提高國際經濟循環的品質和效率，服務構建雙循環的新發展格局，為應對外部金融衝擊提供堅實的基礎和保障。

其次，尚福林強調，要加強區域內跨境金融合作，提升人民幣的國際地位。他說，要堅定維護多元、穩定的國際經濟格局和經貿關係，深度參與全球產業分工和合作；堅持「以我為主」的穩健的貨幣政策，保持貨幣政策的力度節奏與經濟發展和金融穩定的需要相匹配。

尚福林指出，要有序推動人民幣國際化，支持人民幣在跨境貿易和投資中的使用，提高其在國際金融市場的認知度和接受度，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，更好地發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。

最後，尚福林認為，完善國際金融治理體係是確保金融穩定和促進經濟持續增長的關鍵。中國應積極參與全球金融治理的討論和合作，構建國際金融安全網，確保面對金融風險有足夠的政策工具和資源來應對；深入研究數位化時代下的金融風險特點，適應數位化技術發展需要；統籌好金融發展、金融穩定和金融安全之間的關係，構建協同高效的金融風險防範化解和處置機制。