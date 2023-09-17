國民黨總統參選人侯友宜訪美首日與同為警察出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams）「不期而遇」，引發各界熱議，促成兩人見面的關鍵人物，為僑社「紐約中華公所」前主席于金山，而于的母親也大有來頭，是已故著名作家張亞秀。

中華公所為紐約華人社區相當具代表性的社區團體，包括60個會員團體，于金山曾分別於2008至2010年、2020至2022年兩度任該公所主席。

紐約中華公所網站的資訊顯示，于金山1945年生於中國大陸重慶，祖籍東北黑龍江省海倫縣，1949年隨家人移居台灣前曾居住於北京，他是已故著名作家張秀亞的兒子。

來到台灣後，于金山畢業於台大，服完2年兵役後，他在1970年移居美國並取得柏瑞特學院碩士學位。于金山曾擔任記者25年，長期報導移民事務，於2006年從《世界日報》記者職務退休。

于金山積極服務社區已40餘年，曾任美東華文記者聯誼會會長、中華總商會會長、孔子大廈董事長、中華總商會執行長、紐約市第三社區委員、大都會猶太醫療系統機構董事、2012至2013年紐約市議會選區重劃委員、亞裔醫療聯盟董事、華策會董事等；現任孔子大廈董事，中美聯誼會董事，紐約中華公所顧問，及美東聯成公所顧問。

于金山的著作有《美國移民大全》、《生鏽的花旗夢》，出版的小冊子有《如何移民加拿大》、《H-1B簽證面面觀》。