明華馬光中醫診所醫師魏子善表示柚子吃多可能會造成胃食道逆流。（高市明華馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄54歲的尤姓女子曾有胃食道逆流，但這周尤女竟又復發，經明華馬光中醫診所醫師魏子善詢問後，她想起發現最近中秋節到了，朋友送了很多柚子給她，秉持著不浪費的精神，她幾乎天天都吃，才發現尤女的胃食道逆流症狀「這些都是柚子吃太多造成的。」

尤女因為胃食道逆流造成的胸口與食道灼熱感導至晚上睡眠受到影響，經過魏子善一段時間的調理，已經很少復發。這周尤女一走進診間就說她這個禮拜腸胃的狀況很不好，晚上睡覺的時候胸口與食道灼熱感的症狀又出現了，還伴隨泛酸跟脹氣。

魏子善詢問尤大姐最近飲食上是否有改變，或是什麼食物吃的比較多一點，尤女回憶後發現最近中秋節到了，朋友送了很多柚子給她，秉持著不浪費的精神，她幾乎天天都吃。魏子善把脈後又詢問最近會不會容易肚子痛或是拉肚子？尤女說這一周確實有出現上述的情況，最後子善醫師告訴尤女「這些都是柚子吃太多造成的。」

魏子善表示，《本草綱目》提及：「柚果消食，解酒毒。治飲酒人口氣，去胃腸中惡氣，療妊婦不思食、口淡之功效。」因為柚子本身性寒，腸胃功能虛弱的人食用過量，反而會導致腸胃虛寒的情況變嚴重，容易造成腹痛跟腹瀉。

此外，柚子味道酸甜，會刺激胃酸分泌，因此原本有胃食道逆流症狀的民眾食用後就容易產生胃酸逆流或胸口食道灼熱感，建議平時有上述症狀的民眾盡量避免攝取，而和柚子同為柑橘類的橘子、柳丁，還有鳳梨都要減少食用以減少胃食道逆流復發的可能性。

魏子善提醒，食用柚子的時候要注意避免與屬性偏寒涼的食物一起食用，像是水果中的椰子、西瓜、葡萄柚、橘子，蔬菜類的生苦瓜、包心菜、大白菜、大黃瓜、絲瓜，海鮮類的蟹、蜆、牡蠣以及冰品冷飲，因為一不小心食用過量，腸胃環境冷上加上冷就很發生肚子痛跟拉肚子的情況。

另外，柚子中含有豐富的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」會與部分藥品，例如部分的降血脂藥、降血壓藥、抗心律不整藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥等發生交互作用，抑制人體中的酵素CYP3A4，造成分解藥物的速度減慢，導致血中的藥物濃度異常升高，進而增加藥物副作用或毒性發生的機率，因此服用下列藥物的民眾應盡量避免攝取。