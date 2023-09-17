沙烏地阿拉伯救援物資抵達利比亞。(圖/ 路透社)

國際援助物資今天開始抵達利比亞，為數千人提供生命線，儘管在致命洪患爆發數日後，找到更多倖存者的希望越來越渺茫。

風暴丹尼爾（Storm Daniel）本月10日登陸利比亞，強風驟雨帶來的洪水造成瓦迪德納河（Wadi Derna river）上游兩座水壩潰堤，大水肆虐後，留下末日景象般的德納市，大片街區和不計其數民眾被沖進地中海。

利比亞東、西部目前分由不同政府控制，災情最慘重的地方在東部，但東政府官員對於死亡人數的估計並不一致，其中一人認為已知至少有3166人喪命。

世界衛生組織（World Health Organization）表示，29公噸援助物資已抵達東部城市班加西（Benghazi），「已尋獲並確認3958人的遺體」，仍有9000人失蹤。

世界衛生組織駐利比亞代表佐伊登（Ahmed Zouiten）表示：「這是一場史無前例的災難。」

法新社記者看到兩架滿載援助物資的飛機降落在德納（Derna）以西300多公里的班加西，一架來自阿拉伯聯合大公國，另一架來自伊朗。

義大利大使館表示，一艘載有兩架直升機、推土機、帳篷、毯子和水泵的船隻已抵達德納附近。

來自沙烏地阿拉伯和科威特的數噸援助物資以及來自法國的一家野戰醫院也已抵達東部。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120917