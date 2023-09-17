高雄市15日發生冷血惡鄰凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於當日早晨上樓殺害屋主夫妻，2人身中多刀慘死，獨留家裡2位孩童為活口。當時警方於3小時內迅速逮獲吳姓凶嫌，不過家屬就發出質疑，為何要讓目擊案發的孩童晚上做筆錄，並指認凶手，造成孩童2次傷害。苓雅分局表示，當時3小時抓到吳嫌後，由女警筆詢在場2名孩童事發過程，確認兇嫌身分，且家屬反對後，也以替代方式指認。

苓雅分局表示，分局非常遺憾、悲痛發生不幸案件，除全力緝兇外，同時立即指派本分局家防官陪同被害人家屬，即時說明偵辦進度及撫慰家屬。本分局即時追緝兇嫌到案，需立即確認犯嫌身分，旋派員前往被害人家屬住處，並在家屬陪同下，由女警筆詢在場2名孩童事發過程，確認兇嫌身分，案能迅速鎖定犯嫌身分始於3小時內逮捕歸案。

另為周全指認程序，再次通知家屬需請孩童筆詢，以強化證據能力，但家屬表示不同意見，分局能同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代，另家屬表達後續偵辦過程希望減少筆詢製作部分，也已即時向檢察官反映，分局仍持續以關心與協助的刑事處置方式貼近民眾期待。