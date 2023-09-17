民進黨總統參選人賴清德今日赴松山慈祐宮參香，他提到，2016年時廟方曾協助台南大地震度過難關，這份恩情使他感念，這次特別祈求國泰民安，他還細數在地立委參選人許淑華的辛苦過往，讓許現場潸然淚下。陪同參拜的松山慈祐宮董事長陳玉峰，有別月初祝賀國民黨參選人侯友宜高票當選，今天則祝賴心想事成。

賴清德今日連續赴台北市4間宮廟參拜，第一站是松山慈祐宮、松山奉天宮，替在地議員、立委參選人許淑華站台，接著前往位於中山區的台北文昌宮、中庄仔福德宮，拉抬立委參選人謝佩芬選情。

賴清德致詞時表示，慈祐宮媽祖是公義的化身，2016年台南大地震造成巨大傷亡，當時慈祐宮幫助台南市度過難關，這份恩情他永遠感謝在心，今日更是他今年第二度造訪，盼台灣國泰民安風調雨順，信眾闔家平安大賺錢。

他致詞時特別點名許淑華，大讚許是非常溫暖的人，出身基隆，對人客氣禮貌、噓寒問暖，自小來台北求學打拚，即便家境困難，但她一路奮鬥未曾放棄，求學時除了申請助學貸款外，也曾半工半讀賣炸雞，是「另外一個雞排妹」，讓許淑華當場淚崩，頻頻轉頭拭淚。

賴清德指出，許淑華在台北市議會的表現非常專業、認真且負責任，在台灣面臨挑戰之際，國會需要有愛心、守護台灣的立委，盼在地鄉親能栽培許淑華。

此外，日前台北因強陣雨導致淹水，賴清德也提到，全世界都受氣候變遷影響，不是缺水就是淹水，造成人民生命財產的威脅，未來若有機會領導國家，將檢討各縣市風災標準，並設置中央、地方共同合作平台，共同檢討防洪標準、防洪措施等。

陳玉峰說，雖然副總統很忙，但這是賴清德今年第二次來參香，上次是5月媽祖誕辰，這次是來祈求台灣國泰平安、風調雨順，希望賴副總統有空就來參拜，「媽祖給你保佑，最後祝福事事如意、心想事成、圓滿成功」。