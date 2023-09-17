犧牲睡眠熬夜追劇，不只會影響作息、還恐出現幻覺，心理師邱永林透露，一名人妻平時在家當家庭主婦，每天熬夜追劇，作息日夜顛倒，結果某一天開始出現幻覺、幻聽，突然穿著性感睡衣到樓下超商買東西，經檢查發現原來是睡眠出問題。

邱永林日前在節目《醫師好辣》分享，這名女子是家庭主婦，不用上班，時間安排較自由，因此每天忙完丈夫、孩子的事情後就會開始追劇。因為劇情太緊湊欲罷不能，一路看到清晨4、5點，乾脆不睡一路熬到早上，等做完孩子的早餐才去睡覺。

邱永林表示，女子維持這樣日夜顛倒的作息超過半年，開始出現幻聽、幻覺等症狀，甚至精神恍惚，穿著性感清涼的睡衣走到樓下超商買東西，嚇得家中女傭追出門將她拉回家。後來症狀越來越嚴重，幻想自己有另一個身分，情緒、思維認知都相當不穩定。

邱永林建議人妻一定要有良好的睡眠，最後在家人幫助下，她順利睡了18小時，醒來後狀況好轉很多。

邱永林指出，追劇是正常消遣，但不該一路看到早上，頂多追到凌晨零時點或1點就該睡覺，不然長期缺乏睡眠，身體終究會反撲。