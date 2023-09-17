挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）今天表示，駐紮在挪威附近北極地區的俄羅斯軍隊人數，僅達俄國2022年2月全面入侵烏克蘭前的「20%或更少」。

挪威是北大西洋公約組（NATO）成員國，部分國土在北極與俄國接壤。這個北歐國家與柯拉半島（Kola Peninsula）為鄰，而柯拉半島是俄國存放絕大部分核武的彈藥庫，也是統掌俄羅斯核潛艦的北方艦隊基地。

路透社報導，克里斯多福森在奧斯陸（Oslo）召開北約防長會談，並於會後表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「非常清楚」北約對俄國並不構成威脅。

他在記者會中說：「我們國界，與俄接壤的邊界地區，（俄國）駐軍人數只剩2022年2月24日前的20%或更少。」

「如果他認為我們威脅俄國，就不可能把軍隊移至烏克蘭打仗。」

北約軍委主席包爾（Rob Bauer）補充表示，俄國在鄰國芬蘭4月加入北約之後，搬出在挪威邊界如出一轍的行為模式：俄國在其與芬蘭長達1300公里國界沿線地區，派駐的軍隊人數同樣比莫斯科侵烏之前要少。

包爾在記者會中說：「俄羅斯明白北約並不是一個威脅，明白我們無意攻打他們。否則他們會對芬蘭加入北約有著完全不同的回應方式。」他表示，俄國雖「口頭上說過」要有所因應，「但未實際做出任何行動」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120917