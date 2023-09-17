FS1聯賽16日在新竹市體育館進行第5輪賽程，至今保持不敗的嘉義市天晴面對暫居第2的新北OKANE全場威脅，下半場靠著中華隊國腳林志紘、巴西外援亞瑟的刁鑽角度進球，終場2比1獲勝，開季至今以4勝1和持續排名第1。

本戰OKANE沒有給目前的王者嘉義市天晴有太多有效射門機會，反而是OKANE掌握較多攻勢，上半場第18分鐘巴拉圭外援G.佛朗哥單刀率先進球，下半場OKANE也一直壓著天晴隊，讓天晴面臨開季吞敗危機。

不過陣中擁有不少國腳的嘉義市天晴，第33分鐘由林志紘遠距離轟出讓對手巴拉圭門將猝不及防的進球，追平之後也讓氣勢轉到天晴隊這邊，巴西外援亞瑟在第35分鐘再追補一個直射球門右上角的強勁進球，天晴取得2比1領先到終場，有驚無險保持不敗金身。

目前前5輪戰續排名，嘉義市天晴4勝1和積分13分、新北OKANE獲3勝2敗積分9分、台北海洋雲豹2勝1和2敗積分7分、桃園立青5敗積分0分，17日在新竹市體育館進行第6輪比賽，下午1點先由嘉義市天晴對上台北海洋雲豹，這也是好手紀聖珐加盟海洋雲豹後首度面對天晴隊，下午3點再由新北OKANE對上桃園立青。