「77國集團和中國」哈瓦那峰會16日在結束為期兩天的一般性辯論後，與會代表協商一致通過《哈瓦那宣言》。該宣言強調，迫切需要對國際金融格局進行全面改革，並呼籲為科技發展營造開放環境。
央視新聞報導，《哈瓦那宣言》由46項條款組成，成員國代表重申致力於加強團結與合作，在當前國際形勢下發揮更大作用。宣言對當前發展中國家面臨的挑戰深表關切，呼籲各國協調合作積極應對，以實現發展中國家的可持續發展目標。
宣言強調，迫切需要對國際金融格局進行全面改革，採取更具包容性和協調性的全球金融治理方式，反對針對發展中國家實施單邊制裁，反對技術壟斷等阻礙發展中國家技術發展的不公平做法，呼籲國際社會為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。
宣言重申，各國和有關各方應在共商、共建、共享的基礎上，共同致力於全球發展和科技發展領域的「合作共贏」，從而為世界各國構建人類命運共同體帶來巨大福祉。
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