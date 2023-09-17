新北市土城區今（17）日上午7時50分許有民眾報案，擺接堡路土城抽水站河堤內燃燒雜物，消防人員與警方獲報到場時火勢已熄滅，但卻見現場1具年約40多歲的男性焦屍，一旁留有煤油筒和打火機，由於身分無法辨識，轄區土城警方已封鎖現場，正調閱附近監視器清查死者身分。

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