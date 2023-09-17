女星瑤瑤（黃喬歆）和Apple（黃暐婷）姊妹檔從《我愛黑澀會》出道，擁有亮眼的外貌以及自然不做作個性，使她們擁有不少粉絲支持，並成為各大綜藝節目的常客。兩人最近難得一起上節目分享出遊經歷，她坦言之前去美國的時候，姊妹倆雙雙被海關攔了下來，「卡超久，就英文太爛。」

被美國海關問到職業時，瑤瑤回答「I am a star」，對方當場傻眼，因此被懷疑去美國的真實目的，對方進一步繼續追問她和Apple「機票是誰買的」。更好笑的是，聽到瑤瑤說「I am a star」時，Apple在旁邊補充說「TV star」，海關聽了就進一步問藝名，當她說完「Apple」，海關更傻眼了。

最後，瑤瑤特地找出與電視台的合照給海關看，對方才終於相信，她和Apple也因此得以入境，「經過這個事情，我一生可能真的就跟她去那麼一次美國，我應該很難再去了，因為真的語言不通！」

女星瑤瑤和Apple上節目互相爆料。(影片來源/11點熱吵店)

此外，Apple大爆瑤瑤出國不改節儉本性，為了省錢可以提著大包小包坐公車，或是姊妹淘越南旅遊每天都去按摩，瑤瑤卻脫隊去逛市集，讓其他人擔心她的安危，瑤瑤到了正餐時間常常不吃，因為食量較小的緣故若在旅途中吃了幾樣點心就飽了，讓旅伴覺得超難配合。