宜蘭全國鐵人三項錦標賽今年轉戰冬山河舉行兩天賽事，16日首日賽程的51.5K標準鐵人更被視為月底台南全運的前哨賽，男、女菁英組都在最後一圈翻盤，鐵人家族「張家班」的小弟張家豪，在最後5.5公里成功反超，以2小時01分12秒封王，不過「張家班」的大姐、年初剛產下一子的張家嘉，在最後一圈被花蓮20歲小將潘昱婷超前，最終潘昱婷以2小時18分17秒封后，誓言要在今年全運會與哥哥潘子易競爭雙金。

今年易地舉行的「宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽」，除了要做為2023年亞洲少年鐵人三項錦標賽的遴選依據外，也被不少鐵人選手視為月底台南全運的前哨戰，在高度競爭下，男、女菁英組都在最後一圈翻盤，3大好手中張團畯、潘子昱都在國外， 僅張家豪參賽這次宜蘭冬山河賽事，張家豪在游泳並沒有跟上領先集團，由19歲北市大鐵人江典祐取得領先，直到自由車張家豪才追上主集團，在路跑第一圈還落後江典祐約10到15秒，最後在終點前5.5公里左右才超前，最終以2分52秒差距打敗江典祐封王。

賽後張家豪表示：「狀況沒有算很好，特別是為了全運沒有做特別調整，因此游泳就沒有跟上。雖然最後跑步才超前，但應該可以跑得更快，基本上就是維持在臨界點，讓自己不要有太大的負擔。」張家豪透露隔天（17日）還要去參加Garmin路跑，並說：「雖然這次拿到冠軍，但我絕不會放鬆，因為我的兩個主要對手現在在國外備戰，我不能輕言鬆懈！」

今年2月剛滿20歲的潘昱婷，宜蘭全國鐵人三項錦標賽不過是她個人第4場標準鐵人，也是她首度打敗張嘉家封后，她說：「能夠跟學姐（張嘉家）同場比賽很榮幸，她很厲害！」潘昱婷透露她在今年7、8月期間跟哥哥潘子易一同到西班牙接受澳洲教練移訓，「當時跟許多澳州鐵人選手一同訓練收獲很多，包括自己的有氧能力和自由車的強度都進步很多，也期待接下來全運能跟哥哥一同創造佳績。」

同日還進行小鐵人和鐵搭檔兩個項目，小鐵人賽可見家長們站滿岸邊幫小朋友加油，情緒上甚至比參賽的小鐵人更激動，最終來自台中明道國中一年級新生劉冠鑫以全場最快的18分15秒完賽。

哥哥潘子易不在，潘昱婷個人拿下女子菁英組冠軍。（全國鐵人三項協會提供）