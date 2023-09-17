繼日前的「醬香拿鐵」引發市場關注之後，大陸貴州茅台再度跨界，貴州茅台與德芙16日聯手發佈跨界新品「茅小淩酒心巧克力」，稱該款酒心巧克力「融合了2％的53度貴州茅台酒」，以德芙黃金產區100％進口可哥豆和奶源作為原料製成，是雙方歷時7個月，經過52個配方探索，5000多塊手工樣品的試驗製作最終推出的產品。

據中新網報導，當日在淘寶、抖音、小紅書等網路平台上檢索「茅台」，關聯熱度最高的詞條便是「茅台巧克力」且部分線上門店也出現「開售即秒光」的熱絡情形。

近日，鎖定青年消費的茅台霜淇淋、醬香拿鐵等跨界品頻頻出現。對此，茅台集團董事長丁雄軍表示，面對新的消費趨勢，作為一個大陸傳統品牌企業，茅台要永遠年輕。但他也說這一波茅台周邊的產品開發也將告一段落。

瑪氏箭牌中國區銷售副總裁郭治平則說，瑪氏公司和貴州茅台的合作不是偶然。瑪氏與茅台產業相連、戰略相近、價值相通。瑪氏公司不斷為本土消費者引入創新產品，為滿足大陸消費者而持續努力。

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