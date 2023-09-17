國民黨總統參選人侯友宜現正於美國訪問，他在美東時間16日出席紐澤西州「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」，參加該場活動的資深媒體人彭文正指出，侯既是個好人、也是他30幾年的好朋友，並表示明年大選的首要目標是政黨輪替、下架民進黨，「台灣要輪替，台灣更有力」，大家要運用智慧才能達成目標，但他也點出國民黨的一大問題。

彭文正接受《中天新聞》訪問時分享，與侯友宜的交情長達30幾年，他在擔任社會新聞記者時認識侯，侯是個好人、好朋友，在那個社會記者酒量要很好的年代，他們更曾一起跑攤喝酒。

彭文正接著說，2024總統大選的首要目標，是政黨輪替、下架民進黨，大家要運用智慧才能達成目標，「我從小到大喊的是『國民黨不倒，台灣不會好』，現在則喊『台灣要輪替，台灣更有力』，所以政黨一定要輪替」。

彭文正認為，除了民進黨，台灣其他政黨不會讓兩岸關係更壞，他指出，台灣開始買布雷車、掃雷系統，25個軍火商搭機來台推銷武器，全都是在民進黨執政時發生，「大家要好好想想這個問題」。另外，彭文正也指出，國民黨對論文門、司法改革，以及他的護照莫名被沒收等事的關注度不夠，這就是為何大家今天要下架民進黨，卻找不到方向的原因。

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