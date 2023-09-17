重申賴清德萬里老家合法性 賴辦：和「某些」違建情況不同 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家遭爆違建，昨日已自行拆除，柯嘴上說「該拆就拆」，卻也點名民進黨總統參選人賴清德萬里老家不只違建，還很久沒有繳稅 。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧17日重申，賴清德萬里老家與特定人士討論的個案不同，無論是房舍本身或相關整修皆符合，尊重新北市府後續認定，將全力配合。

郭雅慧上午接受媒體聯訪，針對外界質疑賴清德萬里老家違建是否該拆，她給予3點聲明回應。第一，該房舍原本是礦工工僚，早在民國40年就已存在，新北民政局5號現勘後對外強調，若能證明房子是在民國70年進行建築管理前已經存在，經過申請後就是合法房舍，而透過空照圖和相關資料都可證明，該房舍合於相關法規。

第二，針對外界關注該區原本是礦區，相關地目是否合規？郭雅慧說，經濟部礦務局和新北地政局15號現勘後，經濟部說法是，該處在民國77年已經終止採礦權，換句話說，這裡沒有進行採礦，自然而然地目也沒有原本說的問題；進一步來看，這個地方已經經過地目變更，這一部分屬於新北認定，還有房屋地上權部分，「新北會怎麼來進行，我們完全尊重，這部分我們也會全力的配合。」

第三，針對房舍相關整修時間點，郭雅慧說，這個房子在民國40年就已存在，因為住的久，所以在民國92年到93年間進行整修，而新北市是在民國100年公布房子處理要點，時間點上也是合於規定的。

郭雅慧說，以上三點可以證明房是合法存在、合於規定，跟大家所提到的相關違規個案並不相同，不能夠相提並論，但也特別強調，賴清德態度上完全尊重新北市政府，全力配合調查，有關於該補件的或者後續應該如何處置，都會全力來配合。