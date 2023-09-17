不犯錯誤的孩子不是完整的童年。大陸福建省廈門市一名7歲男童近日犯了一個讓人啼笑皆非的錯誤，他竟從家偷帶2瓶啤酒到學校與同學共飲，結果老師走進教室準備給同學們上課時，發現不少孩子們在課桌上趴著睡覺。老師詳細詢問後才得知是同學們喝醉了，因為喝的是啤酒，量又少，後來同學陸續醒了。

綜合陸媒報導，福建廈門剛上一年級的7歲小朋友沒上學幾天，就延續了幼兒園裡的快樂與煩惱。據孩子母親爆料，自己7歲的兒子14日上學時，神不知鬼不覺地從家中冰箱拿出2瓶啤酒偷偷放進書包。快樂就是和同學們一起分享好吃的、好喝的，自己的兒子在學校打開啤酒和同學們一飲而盡。

不久後，老師走進教室準備給同學們上課時，發現不少孩子們在課桌上趴著睡覺。老師詳細詢問後，得知是同學們喝醉了，因為喝的是啤酒，量又少，後來同學們陸續醒了。後面的結果可想而知，孩子媽媽又是給家長道歉，又是對孩子進行嚴肅的批評和引導，懲罰是免不了的，一根衣架都打斷了。

消息曝光後，有網友表示，兒童對世界充滿了好奇，但很難預知行為的後果，需要正確引導。發生如此行為，痛毆一頓也是必須的。希望孩子能牢記教訓，引以為戒，「孩子的模仿能力強，八成是家長在家喝啤酒，孩子也想感受下」、「孩子犯大錯，留下點印記記住錯了就要罰是可以的，打斷一根衣架就過分了。」

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