日本前男子花式滑冰選手羽生結弦上個月在推特宣布閃婚，但他沒有公開另一半身分，媒體也沒有拍到兩人約會的畫面，羽生結弦相當保護另一半，不過日媒最新報導指出，羽生結弦妻子是大8歲的美女小提琴家，兩人2019年就曾合作過，但她在去年11月無預警停工引退。

28歲羽生結弦8月閃婚，妻子身分被視為最高機密，日媒《週刊女性》報導，羽生結弦的新婚妻是36歲的美女小提琴手末延麻裕子，曾經和經紀公司簽約，發行CD、演出音樂節目，和體育選手有合作經驗，傳出她與羽生結弦是在2019年表演秀上開始變得熱絡，但她去年11月無預警停工引退，社群網站也刪除，詢問經紀公司，公司則表示對方已引退，沒有立場回答。

報導一出，立刻引發轟動，羽生結弦的個人事務所「team Sirius」表示，不便回答個人隱私。日媒也採訪女方母親，對方先表示女兒已經結婚了，但談到「羽生結弦」，對方則說，詳細情況不清楚，沒有正面回應。

其實，羽生結弦對妻子身分保密到家，曾和他傳緋聞的高中女同學、引退的「AKB48」前主將渡邊麻友以及鋼琴家松田華音都被懷疑過，至於新婚妻到底是不是小提琴家末延麻裕子，就等羽生結弦早日揭曉。