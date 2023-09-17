2機車相撞母載子翻1圈 2童頻喊「這4字」超堅強

台中市太平區16日近中午發生機車相撞事故，50歲洪姓女子騎車沿新平路一段欲迴轉時，與另1輛44歲葉姓女子騎乘、載有2孩童的機車相撞，葉女機車翻了1圈落地，造成4人受傷，送醫時2孩童更頻喊「媽媽加油」展現出超齡堅強，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

事故發生於16日上午11時32分，當時洪女騎乘機車沿新平路往東平路方向行駛，行經新平路一段 279巷口時，先於路口外側停等，後起步欲左轉往新平路一段196巷方向行駛，未料與後方直行並附載2名兒童的葉女發生碰撞，葉女機車當場翻了1圈落地。

受傷4人皆送往長安醫院救治，其中洪女的左手、左腳擦挫傷，葉女的頭部及身體多處傷，以及葉女乘載的2名兒童手腳擦挫傷。消防人員使用擔架將葉女抬上救護車時，兩位孩童更在一旁不斷大喊「媽媽加油！」，為母親加油打氣，令人不捨，更有民眾錄影PO網為母親集氣，幸經治療與觀察後已平安出院。

台中市警察局太平分局交通分隊小隊長秦瑞祥表示，受傷4人送醫後皆無生命危險。經實施酒測，2位女騎士均無酒精反應，目前警方已調閱監視器還原經過，並將釐清肇事原因。

太平警分局呼籲，民眾行車於轉彎或起步時，應注意前後有無來車，另行經路口應減速慢行，以維用路人安全。