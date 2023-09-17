攝護腺發炎是不少男性最難以啟齒的痛，如何預防顯得很重要。對此，三重好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻表示，慢性攝護腺發炎常見5種原因，包括細菌感染、尿液逆流、免疫系統異常、不良生活方式和習慣、長期壓力和焦慮等。其中他指出，細菌感染是最常見的原因，並提醒男性排尿後應擦拭生殖器，才能避免細菌孳生。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，慢性攝護腺發炎屬於常見的男性泌尿系統疾病，可能導致盆腔疼痛、排尿困難及其它相關症狀。他並介紹以下常見5種成因，只要避免這些狀況，就能降低患病機率：

1、細菌感染：此為最常見的原因，細菌可從尿道進入攝護腺，引起感染和發炎。常見的細菌感染可能來自尿路感染，如尿道炎、膀胱炎等。高銘鴻提醒，雖然男性的生殖器是外露的，但上完廁所後還是應該擦拭，以免細菌孳生。

2、尿液逆流：指尿液從膀胱逆流至攝護腺，導致發炎和感染。一般來說，膀胱到攝護腺會有一道防線，避免這種狀況發生，一旦防禦機制出問題時，就可能會導致攝護腺發炎。

3、免疫系統異常：免疫系統的異常反應也可能導致攝護腺發炎，有時免疫系統可能會把攝護腺誤判為外來物質，以致免疫系統攻擊攝護腺，造成慢性發炎。

4、不良生活方式和習慣：不良的飲食習慣、過量攝取刺激性食物和飲品、吸菸等，都可能增加慢性攝護腺發炎的風險。

5、長期壓力和焦慮：長期的壓力和焦慮可能影響身體的免疫功能，增加慢性攝護腺發炎的風險，因此適當的休息很重要。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料顯示，攝護腺炎的盛行率非常高，是50歲以下男性最常見的疾病，在50歲以上的男性則是第3常見的疾病，僅次於良性攝護腺肥大與攝護腺癌。20歲以上男性約2～12%有類似攝護腺炎的症狀，其中9～16%曾被診斷為攝護腺炎。

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