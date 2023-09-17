高雄市楠梓區土庫地區於去年6月底發生飛車追逐與槍戰。警方調查後移送橋頭地檢署並起訴。由於簡姓與黃姓等7名男子認罪，橋頭地院依在公共場所聚集3人以上在場助勢，因而致生公眾或交通往來之危險罪，分別處7人徒刑3月，可易科罰金。

由於周姓男子與連姓男子因糾紛相約至楠梓土庫地區談判，周男於是於去年6月27日找了簡姓、黃姓、陳姓與徐姓、吳姓、周姓與李姓等7人到場助陣，眾人分別乘坐6輛汽車到場。連男則與黃男共乘1輛汽車到場，由黃男駕駛。

雙方車輛於高雄市楠梓區清豐六路與寶溪南街口相會，簡男等7人明知楠梓區寶溪南街是公用道路，眾人不管民眾的安全，開車追逐黃男駕駛的汽車，連男見狀立即開車嚇阻簡姓與周姓等7人，周男則以非制式手槍還擊，過程中導致吳男駕駛的汽車因遭黃男駕駛的汽車撞擊而衝撞路樹。

根據證人描述，當時案發現場有6至7輛車持槍掃射，槍聲大作，至少數十聲，後來聽到車輛發生撞擊，並衝撞路樹的聲響。

由於簡姓等7人落網後坦承犯行，且7人只是到場助勢，沒有親自下手實行強暴、脅迫，犯行手段尚屬輕微，橋頭地院審理後以簡易判決對簡姓與黃姓等7人依在公共場所聚集3人以上在場助勢，因而致生公眾或交通往來之危險罪，處徒刑3月，可易科罰金。可上訴。