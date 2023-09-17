大聯盟僅存的蝴蝶球投手華德隆（Matt Waldron）17日取得生涯首勝，幫助教士5比2戰勝運動家，成功將蝴蝶球的血脈延續到2023年。自從最後一位蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）2018年9月拿到勝投至今，大聯盟5年後終於又等到華德隆登場取勝。

蝴蝶球有名的是球被投出後幾乎靜止，華德隆這場還投出一顆74英里（時速119公里）、每分鐘轉速僅有50次的蝴蝶球（普通四縫線快速球為2000次以上）。華德隆說：「我感覺很特別，我以為自己可以更早拿到這一勝，但還是很棒，感覺我自己為球隊做出貢獻。我想蝴蝶球強化了我的其他球種，開啟更多管道。」

華德隆從小就喜歡投蝴蝶球，原先只是玩玩，結果持續到高中、大學都還在練，但他並不像前輩威克菲爾德（Tim Wakefield）那樣只靠蝴蝶球就能撐完比賽，華德隆的武器仍是一般的四縫線與滑球。

此戰華德隆用掉34顆蝴蝶球、17顆四縫線、14顆滑球、10顆沉球、10顆切球，總計5.1局失2分，僅有1次四壞球。總教練馬文（Bob Melvin）稱讚說，華德隆的蝴蝶球起到牽制打者的作用，增加他速球與變化球的壓制力。教士先發投手出現達比修有、穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）兩位傷兵，華德隆有機會投出好成績來爭取2024年的輪值。