劉姓男子事業做很大，自製的毒咖啡包銷往各地。（竹東分局提供／邱立雅竹縣傳真）

警方蒐證多時破獲製毒工廠，搜出大量毒咖啡包成品。（竹東分局提供／邱立雅竹縣傳真）

新北市刑大日前溯源清查先前查獲的毒咖啡包案件，發現源頭來自新竹縣，與新竹縣竹東分局、橫山分局共組專案小組，鎖定一名劉姓男子，於寶山、芎林一帶租賃偏僻鐵皮屋製毒，還招募員工幫忙分裝毒咖啡包。警方歷經數月蒐證，近日一舉逮獲劉男等4名嫌犯。

新北市政府警察局刑事警察大隊偵4隊溯源清查先前查獲之毒咖啡包案件，分析毒品及資金流向，發現劉男於新竹縣寶山鄉、芎林鄉一帶，承租山區偏避鐵皮屋，自行購買毒品及原料，並招募員工包裝毒咖啡包。

警方發現該鐵皮屋位處偏僻，進出人員及貨品異常，提報清源專案疑似製毒工廠地點，歷經數個月蒐證，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，配合高檢署安居緝毒專案，於14日專案小組同步執行搜索，查獲劉嫌等4名犯嫌並查扣果汁粉、塑膠包裝袋、分裝器具及大量毒品原料。

警方表示，本次緝毒行動針對供毒源頭進行打擊，一舉破獲毒咖啡包分裝場，避免相關成品流入市面，劉嫌等人分裝並販賣毒咖啡包牟取不法暴利，全案依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警察局長林信雄呼籲，毒品包裝日新月異，藉以吸引青少年，毒咖啡包混合多種毒品，使用者往往不知道有哪些毒成分摻雜其中，毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等導致猝死之風險極高，勿吸食毒品殘害終身。

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