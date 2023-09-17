命理專家雨揚老師在臉書上分享9／17～9／23的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖狗、猴、牛，其中生肖狗事業嶄露頭角成為風雲人物；生肖猴愛情運旺，單身者能享受曖昧帶來的甜蜜，有伴者可擁抱伴侶讓關係更靠近；生肖牛則是財運爆棚，副業或接案者能得到貴人助力，使收入不斷飆漲。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運受阻，雖擁有豐富的專業知識，但礙於實戰經驗不足，讓發展受限，建議主動參與不熟悉的工作，才能快速上手。感情運平穩，單身者可透過參加聯誼活動，擴展社交圈，有助順利覓得良緣；有伴者可暫時遠離工作的忙碌，邀請伴侶一起享受浪漫的燭光晚餐，使彼此關係更加親密。財運欠佳，應仔細檢視開銷，降低不必要的娛樂費用，才有助應對不可預測的臨時支出。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場能見度大增，秉持著不斷挑戰自我的決心，讓表現大獲高層好評，事業前途一片光明！愛情運平平，單身者可主動充實自己，例如參與各種課程提升內在，同時散發自信美，更有助人緣拓展；有伴者可多提高家庭出遊的頻率，透過旅遊共創許多美好回憶，為感情生活加分。財運暢旺，偏財運佳，如有接案或副業者，有望獲得貴人相助，讓財源不斷湧入。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業運穩定，能與優秀的夥伴共事，並從對方身上學習可增快工作效率的方式，讓未來業務事半功倍。感情運不佳，單身者常在感情上患得患失，始終得不到回應，建議果斷放手，再尋良緣；有伴者跟另一半相處摩擦較多，但敢怒不敢言，以致雙方常冷戰，建議要溝通對話，以免讓感情降至冰點。財運亨通，可藉由朋友介紹合作夥伴，有機會逐步擴大業務，賺取豐厚財富。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運平平，可多給予同事業務上的協助和建議，有助提高團隊中的地位，為職涯帶來新的可能性。感情運稍弱，單身者的擇偶標準過於苛刻，建議降低標準，敞開心胸，才不會讓姻緣頻頻錯過；有伴者一心忙於工作，建議應定時傳訊息關心伴侶，讓另一半感受到在乎和付出。財運低迷，應遵循投資原則，切莫被瞬息萬變的金融市場所影響，避免造成損失。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場鴻圖大展，透過團隊成員的共同努力，讓專案的每一個細節都能達到最佳標準，成果廣受各方好評！感情運甜蜜，單身者魅力四射，能受到頻率相同的人士青睞，有望快速步入穩定新關係；有伴者可主動營造浪漫生活，例如準備禮物給伴侶，讓驚喜感帶來更多新鮮感。財運可期，可透過長輩的經驗分享，習得更多財務規劃的有效建議，讓資產透過有效配置並增值。

▍生肖蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業挑戰重重，最近的業務內容不斷改動，導致戰戰兢兢，需打起高度精神才能確保業務在期限內順利完工。感情運下滑，單身者應放下主觀的偏見，多傾聽他人想法，有助減少誤解和衝突；有伴者不擅於察覺伴侶的情緒變化跡象，小心無意間踩到另一半的地雷，讓彼此關係產生裂痕。財務吃緊，最近聚餐過多，應適度減少頻率，以免得向親朋好友借錢度日。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運穩定，最近工作負荷量大，但只要妥善運用資源和分配工作職責，就能確保工作如期完成，讓能力受到肯定。感情運回溫，單身者可多出遊，有望在異地邂逅有趣的對象，開啟新關係的可能；有伴者可多觀察另一半的需求喜好，並適時展現你貼心的一面，讓另一半感動開心。財運下滑，在投資上有投機取巧的想法，導致投資虧損，也要避免交通違規，以免招致破財。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運亮眼，能慧眼識英雄，看出適合共事的夥伴，讓團隊有新血加入而績效提升，工作更順心。感情運良好，單身者常展現幽默感，散發親和力讓人緣變好，有機會因此結識好對象；有伴者遇到壓力或挫折時，可多向伴侶傾訴，有望得到溫暖支持，更有動力向前進。財運平平，能得到家人的紅包或孝親費，使生活滋潤美滿。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場鴻運當頭，能讓專長在工作上發揮作用，得到好的績效與回饋，有望因此升官，前途平步青雲。感情運良好，單身者能享受曖昧帶來的愉快，生活處處充滿甜蜜；有伴者可每天給伴侶溫暖的擁抱，讓彼此距離更靠近，關係也會更美滿如意。財運提升，透過跟新客戶合作，有助業務快速擴張，獲利翻倍成長。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作運走下坡，被迫承擔責任，使他們滿腹委屈，可與主管懇談，主動為自己擺脫窘境。感情運不佳，單身者疲於參加社交活動，只想安靜獨處，可安排單獨旅行，幫助轉換心情；有伴者應給予伴侶足夠的空間和自由，以免讓對方感到不被信任，彼此相處壓力重重。財運受阻，預期的資金無法到手，或呆帳無法獲得解套，使資金告急，必要時可求助親友，可別默默煩惱。

▍生肖狗

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運如日中天，過去的付出得到回饋，能受到客戶肯定，指名繼續服務，使他們臉上有光，成為公司風雲人物。感情美滿幸福，單身者可在工作場合，因專業魄力而散發魅力，使追求者激增；有伴者可多與另一半探望父母親友，多一點家庭時光，有助加深彼此的情感。財運興旺，可和親友合夥開展副業，有望帶來可觀的收益，存摺數字不斷飆漲。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運不錯，面對突然其來的急件，能維持臨危不亂的心態，成為同事們眼中的優秀榜樣。感情運不穩，單身者不知該如何和心儀對象互動，以致常常出糗，關係草草告終；有伴者和伴侶意見不合時，切莫堅持己見，應等雙方情緒緩和再談共識，以免對另一半口出惡言。財運平平，可重新檢視投資成效，並解約進帳不佳的項目，重新規劃再出發，讓進帳效率更佳。