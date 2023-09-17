農業部日前公布進口蛋去向，「耗損及到期」雞蛋高達5402萬顆、占比37.18％，將製成堆肥，價值約2億元。台北市士林、大同立委參選人張斯綱17日指出，農業部還得付廠商超過4256萬元手續費，再加上2億元的雞蛋銷毀損失，等同浪費近2.5億元納稅錢，批評農業部長陳吉仲製造缺蛋之亂，再以此圖利廠商，幫忙擦脂抹粉，「不及格的部長，真應該下台以示負責」。

張斯綱說明，陳吉仲今日公布進口蛋流向，總進口數14000萬顆，竟有5402萬顆要銷毀或堆肥，占總進口量37.18％，以先前農業部公布每顆採購金額3.8元計算，將浪費近2億元納稅錢。

他指出，陳吉仲先揭露超思白賺3800萬，但根據農業部公布資訊及合約推算，1.4億顆雞蛋，大約需要耗費5.3億元，再依先前公布合約，若各廠商合約皆同，大家都有8％服務手續費可賺，可得出光今年3至7月，至少要付超過4256萬元服務手續費，再加上雞蛋銷毀損失，便將近2.5億元，浪費這麼多納稅錢，蛋亂還是沒有解，完全是在做白工，更顯現出陳吉仲的不專業。

張斯綱說，缺蛋問題2年前就開始，當時陳吉仲為了在飼料大漲時壓制蛋價，最終導致蛋農放棄生產，導致供需失衡，成為「雞蛋之亂」源頭，是陳吉仲出的第一個包。

他表示，農委會依然升格農業部，陳吉仲不但官照升、預算更多、編制更廣，結果卻連專業評估都做不到，什麼時候缺蛋、什麼時候禽流感盛行，缺蛋進口額是多少很明顯都沒計算，最後才讓進口蛋竟有4成過期被銷毀，這樣子農業部升格到底有何意義？