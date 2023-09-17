利比亞毀滅性洪災已有至少1.1萬人喪命，BBC採訪團深入災情慘重的沿岸城市德納（Derna），指出車輛駛入城市前，士兵給每一位駕駛、乘客發放口罩，駛離的轎車中，每一位駕駛、乘客也都戴著口罩，原來城市內部分區域瀰漫屍臭味，這些氣味夾雜著地下汙水及難以辨識的氣味，面向、俯瞰港口的氣味尤其令人反胃，救難人員說，至今仍有遺體持續被沖上岸。值得注意的是，關於水壩在風暴中崩塌導致洪災，當地政府竟稱「這就是大自然」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國（UN）昨（16）日公布的報告指出，地中海風暴丹尼爾（Daniel）10日席捲利比亞北部，2座水壩崩塌釀成毀滅性洪災，截至目前德納市已有至少1萬1300人喪命、1萬100人仍下落不明，德納市以外也有170人罹難。
英國廣播公司（BBC）採訪團近日驅車進入德納市，報導指出，如今前往德納市要花上往常2倍的時間，當轎車從公路上駛近城市前，士兵開始給每一輛轎車發放口罩，而且是駕駛、乘客一人一個口罩，駛離德納市的轎車上，每一位駕駛、乘客也都戴著口罩，採訪團很快就理解了原因。
報導描述，進入德納市後，城市內部分區域的死亡氣味「幾乎令人難以形容」，屍臭味充斥鼻腔，夾雜著地下汙水的味道，另外還飄散著難以辨識的臭味。面向、俯瞰港口時的氣味有時尤其強烈，甚至強烈到「令人反胃」，救難人員表示，仍有遺體持續被沖上岸。
BBC抵達現場的第一天早晨，就有3具遺體被沖上海岸，這些遺體被困在殘骸堆裡，「在海水中慢慢腐爛」。
報導描述德納市沿海出現斷裂的木頭、汽車輪胎、冰箱等，「所有東西混合在一起，並在死水中打轉」。
街道上可見汽車翻倒、被推入清真寺的露臺，或是直接撞進建築物的側面，由後凝土塊建成的牆面倒塌，樹木連根拔起，讓BBC記者形容：「人類已從德納市的部分區域被清除。」
這場洪災讓當地居民加薩爾（Faris Ghassar）失去5名親人，包括出生才10個月的女兒，他說暴雨來襲時，居民被呼籲留在家中，「為什麼？他們應該告訴我們有一座水壩，告訴我們水壩老舊，而且正在崩塌」。
他說城市內部分被毀的建築已有百年歷史，他將這起災難歸咎於利比亞長達10年的政治紛爭，權力鬥爭導致利比亞分為東、西兩個政權。
BBC後續訪問東部政府總理哈瑪德（Osama Hamad），指出水壩本應保護居民安全，怎會釀成慘重傷亡？哈瑪德歸咎於天災：「那是非常強烈的風暴，對水壩來說太強烈了，這就是大自然，這也是真主阿拉。」
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