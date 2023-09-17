利比亞洪災已釀成上萬人罹難。

利比亞毀滅性洪災已有至少1.1萬人喪命，BBC採訪團深入災情慘重的沿岸城市德納（Derna），指出車輛駛入城市前，士兵給每一位駕駛、乘客發放口罩，駛離的轎車中，每一位駕駛、乘客也都戴著口罩，原來城市內部分區域瀰漫屍臭味，這些氣味夾雜著地下汙水及難以辨識的氣味，面向、俯瞰港口的氣味尤其令人反胃，救難人員說，至今仍有遺體持續被沖上岸。值得注意的是，關於水壩在風暴中崩塌導致洪災，當地政府竟稱「這就是大自然」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國（UN）昨（16）日公布的報告指出，地中海風暴丹尼爾（Daniel）10日席捲利比亞北部，2座水壩崩塌釀成毀滅性洪災，截至目前德納市已有至少1萬1300人喪命、1萬100人仍下落不明，德納市以外也有170人罹難。

英國廣播公司（BBC）採訪團近日驅車進入德納市，報導指出，如今前往德納市要花上往常2倍的時間，當轎車從公路上駛近城市前，士兵開始給每一輛轎車發放口罩，而且是駕駛、乘客一人一個口罩，駛離德納市的轎車上，每一位駕駛、乘客也都戴著口罩，採訪團很快就理解了原因。

利比亞毀滅性洪災釀成上萬人罹難、萬人失蹤，德納市瀰漫屍臭味，進城先發放口罩給每一個人。圖為德納市災後畫面。（圖／路透社）

報導描述，進入德納市後，城市內部分區域的死亡氣味「幾乎令人難以形容」，屍臭味充斥鼻腔，夾雜著地下汙水的味道，另外還飄散著難以辨識的臭味。面向、俯瞰港口時的氣味有時尤其強烈，甚至強烈到「令人反胃」，救難人員表示，仍有遺體持續被沖上岸。

A barren wasteland with a lingering smell of death



“The smell of death in parts of the city feels almost impossible to describe. It fills your nostrils, part the scent of sewage, part something that's harder to identify.” ⁦@annaefoster⁩ https://t.co/cwyA8ftsee — Ashis Basu 🇨🇦 (@BasuAshis) September 16, 2023

BBC抵達現場的第一天早晨，就有3具遺體被沖上海岸，這些遺體被困在殘骸堆裡，「在海水中慢慢腐爛」。

利比亞毀滅性洪災釀成上萬人罹難、萬人失蹤，德納市瀰漫屍臭味。圖為帶著口罩的救難人員持續在德納市海邊救援。（圖／路透社）

報導描述德納市沿海出現斷裂的木頭、汽車輪胎、冰箱等，「所有東西混合在一起，並在死水中打轉」。

街道上可見汽車翻倒、被推入清真寺的露臺，或是直接撞進建築物的側面，由後凝土塊建成的牆面倒塌，樹木連根拔起，讓BBC記者形容：「人類已從德納市的部分區域被清除。」

圖為德納市災後畫面。（圖／路透社）

這場洪災讓當地居民加薩爾（Faris Ghassar）失去5名親人，包括出生才10個月的女兒，他說暴雨來襲時，居民被呼籲留在家中，「為什麼？他們應該告訴我們有一座水壩，告訴我們水壩老舊，而且正在崩塌」。

他說城市內部分被毀的建築已有百年歷史，他將這起災難歸咎於利比亞長達10年的政治紛爭，權力鬥爭導致利比亞分為東、西兩個政權。

圖為德納市災後空拍畫面。（圖／路透社）

BBC後續訪問東部政府總理哈瑪德（Osama Hamad），指出水壩本應保護居民安全，怎會釀成慘重傷亡？哈瑪德歸咎於天災：「那是非常強烈的風暴，對水壩來說太強烈了，這就是大自然，這也是真主阿拉。」