針對日前台中市某進口蛋商倉儲位於新北市，衛生局接獲通知後即跨縣市聯防稽查，於昨（16）日前往該物流公司查核，經查該址為中央畜產會承租之冷藏倉庫儲存進口蛋品，查核現場見有中央畜產會存放之已逾期巴西殼蛋5309箱（約191萬顆）於待報廢銷毀區及未逾期殼蛋（產地：巴西、泰國）827箱（約29萬顆），共計6136箱（約220萬顆）於冷藏倉庫。台中之進口商今年3至4月間協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋品，輸入後即交由中央畜產會協助調度至通路，該批貨未曾儲存於本轄之物流公司。

另為確保市售蛋品流通安全，衛生局持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至112年9月17日止已查核100家販售場所皆無陳列進口蛋品，本局將持續查核，倘查有標示不實或違反食安法相關規定，將依法處辦。

衛生局稽查物流倉儲蛋品冷藏倉庫。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局呼籲中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生之風險，確保國內供應之蛋品安全無虞，新北市也將持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。