進口雞蛋問題持續延燒，因效期問題，民眾人心惶惶，但中央不提供資料。桃園市副市長蘇俊賓表示，最佳方式是中央提供流向、日期，地方政府可以依據日期稽查跟管理，但現在手上沒資訊，如同大海撈針，需提供更大量人力。

中央尚未提供進口雞蛋流向資訊，蘇俊賓表示，民眾對於進口雞蛋期限和流通有疑慮，最佳的方法是中央提供相關流向資訊、切確日期，地方政府就可以依據日期稽查跟管理，如果手上沒有資訊，如同大海撈針，要投入更大量的人力，找可能的流向，保障民眾的健康，說起來是事倍功半，中央若第一時間提供資訊，才是最佳的地方中央合作方式。

桃園市衛生局局長劉宜廉說，桃園的「桃食安心資訊平台」中，下游需提供中上游名單，衛生局這幾天用其中數萬筆資料逐一「撈」出上游。劉宜廉表示，今天仍有4、5條線逐一查核中。包含昨天查出標示不合格的仲毅農產品，也要釐清下游流向。

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文表示，雞蛋已經接近原箱標示有效期限，擔心品質有疑慮，勢必要全面清查。