大直街94巷塌陷戶今日第4輪進屋取物，取物時間1小時，並有搬家公司和替代役協助。（台北市建管處提供／劉彥宜台北傳真）

基泰建設於大直建案施工不慎，導致鄰房龜裂傾斜。台北市建管處17日開放傾斜的大直街94巷1弄1、3、5、7、9號住戶再度返家取物，不僅時間延長至1小時，基泰並配合支付搬家公司費用，兵役局也調度8名替代役協助。

住戶先前因只能返家20分鐘3次，抱怨是「搬家比賽」、北市府無誠意等。台北市議員也批評，返家看到房屋傾斜、凌亂已經很難過，還被限時實在很殘忍，呼籲北市府應加派人手協助，而非限制時間。

建管處專委鄭大川指出，今早9時起，啟動大直街94巷塌陷戶第4輪進入屋內取物，取物時間為1小時，原則1支樓梯同時段僅1戶取物，下午2時至3時則為2樓、6樓同時取物，於4時前完成住戶搬家。

他說，建管處也已協調基泰建設調派搬家工人及搬家車輛支援住戶取物，也配合運送至住戶指定地點，費用全由基泰支應。同時消防局、衛生局、警察局、兵役局及社會局等相關局處將同時派駐以協助緊急狀況處理，其中兵役局調度8名替代役，協助推車及物品上車。