為強化國軍戰力，明年1月起將恢復1年制義務役，將徵集9127名義務役男，根據113年度預算書揭露，將編列1000名「1年期義務役下士」薪資，因此等同每9人可能有1人擔任下士，成為基層幹部。

明年1月1日將恢復1年制義務役，國防部預估，正式施行後，明年1年義務役將有9127人、4個月軍事訓練役6萬9523人；116年1年義務役3萬5050人、軍事訓練役3萬2731人，而1年義務役在118年將高達5萬3600人，軍事訓練役僅剩9309人。

根據國防部113年度預算書揭露，國軍也將恢復義務役下士制度，明年將編列1000名的「1年期義務役下士」薪資。依預期入伍人數推估，明年入伍義務役，每9人就可能有1人會被成為義務役下士，擔任班長等基層領導幹部。

至於徵選方式，國防部上午回覆，役男至部隊服役後，單位依需求選擇表現優秀人員接受士官培訓；至於士官訓的期程，則配合各兵監學校訓期有所不同。

此外，根據國防部12日公布的112年國防報告書刊載，為滿足部隊所需基層領導幹部，自116年起將辦理義務役預備軍、士官考選，穩固部隊戰力。（編輯：楊凱翔）1120917