據美國智庫近日發佈的一份報告，印太經濟架構（IPEF）成員國中大多數國家近10多年對中國的貿易依存度逐漸提升，美國實現貿易多邊化的目標難度較大。

韓聯社報導，總部位於美國華盛頓的智庫皮特森國際經濟研究所（PIIE）對印太經濟架構成員國2010年至2021年的貿易情況進行分析，並發布上述報告。

報告指出，以2021年為準，成員國的進口來源地中，中國佔比平均超過30％，對中出口在整體出口中的佔比約為20％。與2010年相比，這些國家的進口和出口中中國所佔規模分別提高40％和45％。

據報告，除汶萊之外，其餘成員國的最大進口來源地為中國，中國也是一半成員國的最大出口目的地。

報告指出，各項數據顯示，雖然美國通過加強與印太經濟架構成員國的關係，努力使其遠離中國，但這些國家的對中經濟依存度卻更加提升。這種走勢反映最原始的經濟力量，因此旨在提升供應鏈韌性的印太經濟架構，能否給這種現狀帶來影響仍是未知數。

印太經濟架構在美國政府的主導下，於去年5月正式成立，共有14個成員國，包括韓國、日本、澳洲、印度等。