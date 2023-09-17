邱姓老翁吃完喜酒後酒駕上路，還作勢要騎警車，被警方攔阻。（蔡亞樺翻攝）

新北市金山區一名邱姓老翁昨（16）晚參加完喜酒，酒後騎機車上路，行經台2線香果園路口連闖2個紅燈，被警方攔查，老翁疑似醉昏頭，作勢要騎警車立即遭到喝斥，警方酒測後發現老翁酒測值達0.77毫克，依公共危險罪嫌移送辦，闖紅燈也依法告發並吊扣機車牌照。

新北市金山警分局乾華派出所副所長陳世華昨晚8時，執行完「2023北海夜金閃閃一北海潮與火」交整勤務結束返所時，發現一輛機車駕駛連闖2個紅燈，向前追趕將駕駛攔下，發現騎士身上散發濃厚酒氣，警方準備進行酒測。

74歲邱姓駕駛在酒精影響之下步伐不穩，還突然跨上警用機車意圖逃離，當場被警方喝斥，失態過程被一旁民眾用手機拍下。邱姓老翁供稱，自己下午在市區喝完喜酒，想要騎車返回石門區的住處休息，沒注意到闖紅燈，被警方攔查，對於酒後騎車非常後悔。

金山警分局表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛人如經酒精濃度檢測超標，初犯者機車處1.5萬至9萬元罰鍰，且當場移置保管車輛、扣繳車牌及吊扣駕照；十年內第二次以上酒駕違規情形則處以前述最高罰緩數額並按次予以加罰，還會吊銷駕駛執照，主管機關並得公布違規人姓名、照片及違法事實。

警方呼籲民眾切勿心存僥倖酒後駕車，不僅自身安全堪慮，且容易發生如闖紅燈、超速等其他違規行為，飲酒後可請代駕或搭乘計程車及大眾交通工具，以保障自己與其他用路人生命安全。

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