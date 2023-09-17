高雄苓雅區父母遭樓下鄰居砍殺身亡案，因受害父母的兩名孩子出現心理受影響狀況，孩子會問大人：「我乖不乖？」高雄市社會局已連繫心理師，今（17）日會評估孩子狀況，並協助心理輔導。檢察官預計明（18）日複驗，社會局會安排志工全程陪同，並已經聯繫1名受過司法訓練的心理師陪同孩子做筆錄。

對於有媒體報導社工只待了10分鐘就離開，社會局說明此案處理過程，15日警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，因找到孩子熟悉的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工即先離開。

當日下午社工打電話關心並連絡訪視事宜，家屬表示孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒社工家訪。社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子的身心狀況，並留下聯絡電話。16日再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希協助事項，社會局積極處理並皆已回覆家屬。

據了解，目前兩名孩子的情況處於較為安靜的狀態，不太說話，但會問大人：「我乖不乖？」社會局表示，會持續與家屬保持聯繫，注意孩子的身心狀態。

高雄市長陳其邁也很關心兩童的教育及照顧服務，責成社會局結合社會資源協助孩子的教育需求，目前社會局接獲多位善心人士表達捐款及協助孩童後續教育的意願，正積極與家長連繫做後續安排協助，社會局長謝琍琍與市府副祕書長陳盈秀今日也將前往探視慰問。