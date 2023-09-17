廖男自稱竹聯幫豹堂台中分會副會長，製作「顧問紀念獎盃」頒給得力幹部。（陳淑芬翻攝）

中市男子以120萬元投資廖姓友人經營的KTV，發現帳目不清要求查帳被嗆退股，但不願退資金，雙方談判發生衝突，男子遭圍毆後報警。警方追查，廖自稱竹聯幫豹堂台中分會副會長，常與手下出面處理糾紛事件，警查獲廖等5人，依妨害自由、恐嚇等罪等送辦。

吃人夠夠！投資友人KTV 120萬 撤資不成還遭圍毆

警方調查，42歲廖男經營KTV，平日自稱竹聯幫豹堂台中分會副會長，聘幹部及員工出面處理糾紛事件，還製作「顧問紀念獎盃」頒給得力幹部。

中市男子報案指出，經營KTV的友人廖男，宣稱經營視聽唱歌業很好賺，不斷遊說投資，他決定拿出120萬元投資，剛開始，每個月的營收帳目做得很清楚，分紅也順利入袋，但事後，帳目變得不清不楚，他要求查帳竟遭廖嗆退股，還揚言不退還資金。

雙方約在1家燒烤店談判討論撤資，因沒有共識起口角，廖打電話找來旗下幹部及員工到場，圍毆揍他一頓，並恐嚇不得討回資金，他心生畏懼才向警方報案。

警方組成專案小組追查，報請台中地檢署偵辦，檢警蒐證完備後，在今年2、3月間發動搜索廖等人住處，查獲球棒、木刀及監視影像等證物，將廖等5人依涉犯妨害自由、傷害、恐嚇、組織犯罪防制條例等罪移送偵辦，檢方偵結在今年8月底將廖等人起訴。