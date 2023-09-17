農業部專案進口雞蛋爭議不斷，從一人公司超思、農業金庫借貸買蛋、巴西蛋錯標效期、5000萬顆蛋待銷毀等，誇張事件接踵不斷，農業部長陳吉仲至今也未有一句道歉。學者表示，為官者享受權柄就應被社會公器，進口蛋的初衷和動機是好的，但不代表後續在程序、動支、管理上的不合理就該被掩飾，加上農業部官員多日閃躲媒體，實在傲慢。

許多進口蛋遭爆混充本土蛋流入市面，進口雞蛋流向不明持續延燒，在神隱多日後，農業部昨日終於公布進口蛋去向，但也爆出更多誇張情事，例如超過5000萬顆蛋待銷毀，推估銷毀金額約2億元，但陳吉仲在面對媒體詢問下，仍未對上述爭議表示任何歉意。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，官員享受權柄就應該被社會公器，但進口雞蛋過程應有的作業流程、開支、依法行政等都要經過壓力測試，政府更應做到主動告知的義務，結果官員不接媒體電話，閃躲媒體就像鴕鳥把頭埋進沙堆一樣，這種不尊重和傲慢十分要不得。

杜聖聰指出，有錯就應道歉負責，但是否道歉和為官者的人格下限有關，秦始皇的獨裁暴政、法西斯政權都說初衷是好的，但後來不同的聲音就是不愛國，不服從當局意志就是認知作戰，這是台灣進入民主社會應該出現的嗎？初衷和動機就能掩飾後續的不合理嗎？

「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時，假使當時身便死，一生真偽有誰知？」，杜聖聰說，當時林聰賢要走的時候，陳吉仲承諾說要同進退，結果卻變成「同時一進一退」，陳吉仲一路官運亨通，若要蓋棺論定，台灣歷史會怎麼評論陳吉仲？

杜聖聰強調，當官就應該縮小全力並如履薄冰，而不是和第四權對抗，民進黨在黨外時期希望媒體制衡的精神，結果被一個叫做陳吉仲的人整個撂倒了。