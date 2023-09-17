桃園市3所國小陳姓、柳姓前校長、李姓前總務主任，涉嫌於辦理校內採購案時圖利廠商，一、二審均判有罪。懲戒法院判李男撤職停止任用1年，陳、柳撤職停止任用2年。

判決指出，李男原為桃園市復旦國小總務主任，柳男、陳男原本分別為桃園市橋愛國小、中平國小校長，3人於民國102年間辦理校內採購案時，涉嫌圖利廠商。

判決表示，3人於尚未簽辦採購作業前，同意廠商到學校進行場勘測量，再利用職權指示下屬以廠商撰寫的預算書等文件簽辦爭取工程經費，等到取得經費補助，配合廠商綁標、圍標。

台灣高等法院審理後，判處李男有期徒刑2年，褫奪公權1年，緩刑5年；柳男判處有期徒刑2年8月，褫奪公權1年4月；陳男判處有期徒刑2年8月，褫奪公權1年4月。桃園市政府將3人移送懲戒。

懲戒法院認為，3人承辦採購案時，配合廠商等人得標牟利，嚴重破壞政府採購程序的公平性，及悖逆公務員應依法謹守義務之情節，判決李男撤職，並停止任用1年；柳男、陳男撤職，並停止任用2年。可上訴。（編輯：方沛清）1120917